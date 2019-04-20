Libya'da çatışmalar sürüyor

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmeye çalışan General Halife Hafter'e bağlı güçlerden biri komutan 10 kişi, güneydeki cephelerde bugün yaşanan çatışmalarda öldü.

Hafter'e bağlı sahra hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Trablus'un güneyindeki Aziziye ve Ayn Zara cephesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerle girilen çatışmalarda, aralarında Yıldırım 17 Taburu'nun başkent Trablus'taki saha komutanlarından Amir Buşerade'nin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Buşerade'nin güneydeki Vadi er-Rabi cephesinde öldüğü öğrenildi.

Başkentin güneyinde pek çok cephede çatışmalar sürerken UMH güçleri, Hafter güçlerinin Trablus Havalimanı'ndan Kasr bin Gaşir'e doğru çekilmesi için uğraşıyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

