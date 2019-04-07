Libya’da çatışmalar sürüyor: 21 ölü, 27 yaralı

Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun, ülkenin başkenti Trablus’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 21’e, yaralı sayısı 27’ye yükseldi.

Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011’de indirilmesinden beri Libya’da istikrarsızlık ve şiddet devam ediyor. Ülkenin büyük bir çoğunluğunu elinde bulunduran Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu Komutanı Mareşal Halife Hafter’in NATO destekli Ulusal Mutabakat Hükumetinin elinde bulunan başkent Trablus şehrine yönelik düzenlediği harekât devam ediyor. Ülkedeki El-Kaide ve DEAŞ güçlerini temizledikten sonra başkente yürüme kararı alan Hafter’in, Libya Ordusuyla girdiği çatışmalarda 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD destekli Ulusal Mutabakat Hükümetince yapılan açıklamada çatışmalarda 27 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Libya Başbakanı Fayiz El-Serrac, Hafter darbe yapmayı planlamakla suçlayarak karşı saldırı emri verdi. Cumartesi günü harekete geçen Libya Ordusu tekrar üstünlüğü ele geçirerek kaybedilen bazı noktaları geri aldı.

