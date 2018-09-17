Libya'da çözümü öngören Paris Anlaşması sekteye uğruyor

Libya'da Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi, geçen hafta tartışmalı bir oturumun ardından daimi anayasa referandum yasa tasarısını onaylamıştı ancak, doğu bölgesi milletvekilleri, yeterli sayıya ulaşılmadığını öne sürerek referandum yasasının onaylanmasını reddetmişti.

"16 Eylül tarihinin hayata geçmesi Paris Anlaşması'nın ilk maddesinin hayata geçmesi anlamına geliyordu. (Tobruk'taki) Temsilciler Meclisi'nin bu konudaki başarısızlığı, tüm anlaşmayı başarısızlığa sürüklüyor."

Görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada Mişri, Paris Anlaşması uyarınca 16 Eylül'e kadar seçimlerle ilgili yasal zeminin onaylanması gerektiğini hatırlatarak, söz konusu anlaşmada belirlenen takvimin uygulanmamasının anlaşmayı da sekteye uğrattığını vurguladı.

- Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuş, bunların sonuncusu da geçen mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi olmuştu. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin de 16 Eylül tarihine kadar atılması kararlaştırılmıştı.

