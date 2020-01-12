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  4. Libya’da darbeci Hafter’e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Libya’da darbeci Hafter’e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 00:42 | Son Güncelleme

Libya’da darbeci Hafter’e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.

Libya’da darbeci Hafter’e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.

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