Libya’da darbeci Hafter’e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.
Libya’da darbeci Hafter’e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.
Libya’da darbeci Hafter’e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.
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Libya’da darbeci Hafter’e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Ateşkes çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.
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