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Libya'da DEAŞ saldırısı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

Libya'da DEAŞ saldırısı: 4 ölü

TRABLUS (AA) - Libya'nın orta kesimindeki Cufra vilayetine bağlı Fukaha bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarınca düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü.

Cufra Belediye Meclisi'nin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ'lı bir grup teröristin yaklaşık 25 araçla Fukaha Polis Merkezi'nin de içinde bulunduğu Fukaha bölgesinde silahlı saldırı düzenlediği" belirtildi. Saldırıda 4 kişinin öldüğü, bazı kişilerin kaçırıldığı ve bazı evlerin ise yakıldığı aktarıldı.

AA muhabirine konuşan Cufra Belediye Meclisi Üyesi Fuad el-Mehdi Reşid de saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü doğrularken, hayatını kaybedenlerin siviller ile İçişleri Bakanlığı mensubu kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırganların Fukaha Polis Merkezi ile bölgede bulunan telefon baz istasyonlarını ateşe verdiğini ve bazı kişileri ise kaçırdığını kaydeden Reşid, Fukaha bölgesinin şu an General Halife Hafter'e bağlı 128. Piyade Taburu'nun kontrolünde olduğunu aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2015 yılı başında Libya'nın Sirte kentinde kontrolü sağlaması üzerine, ABD ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ortak operasyonlar düzenlemiş ve Aralık 2016'da kentin terör örgütünden kurtarıldığı duyurulmuştu. Kentten kaçan DEAŞ unsurları ise çöllere doğru çekilmişti.

Sirte'de savaşı kaybeden ve Bingazi, Derne, Nevfeliyye ve Subrate'den kovulan DEAŞ, son zamanlarda ülkenin orta kesiminde güvenlik güçlerini ve başkent Trablus'taki Ulusal Petrol Şirketi ile Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırılarıyla yeniden kendini göstermeye çalışıyor.

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