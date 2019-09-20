Libya'da DEAŞ üyesi 8 terörist öldürüldü

TRABLUS (AA) - ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Libya'nın güneyindeki Murzuk bölgesine düzenlediği hava saldırısında terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile iş birliği içinde, Murzuk bölgesine hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 8 DEAŞ üyesinin öldüğü kaydedilen açıklamada, sivil kaybın yaşanmadığı belirtildi.

AFRICOM Komutanı Stephen Townsend de "Örgütün Libya'da çatışma ortamını kullanarak burayı sığınak haline getirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

UMH ile müttefiklik vurgusu yapan Townsend, "Libyalı ortaklarımızla bölgenin teröristlerin güvenli bölgesi olmasını engelleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2015 yılı başında Libya'nın Sirte kentinde kontrolü sağlaması üzerine, ABD ve UMH'ye bağlı güçler ortak operasyonlar düzenlemiş ve Aralık 2016'da kentin terör örgütünden kurtarıldığı duyurulmuştu. Kentten kaçan DEAŞ unsurları ise çöllere doğru çekilmişti.

Sirte'de savaşı kaybeden ve Bingazi, Derne, Nevfeliyye ve Subrate'den kovulan DEAŞ, son zamanlarda ülkenin orta kesiminde güvenlik güçlerini ve başkent Trablus'taki Ulusal Petrol Şirketi ile Yüksek Seçim Kurulu binasını hedef alan saldırılarıyla yeniden kendini göstermeye çalışıyor.

