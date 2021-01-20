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Libya’da Deniz Harp Okulu’nda patlama: 3 ölü, 5 yaralı

20.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Libya’nın başkenti Trablus’un batısındaki Cenzur bölgesinde bulunan Deniz Harp Okulu’nda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.Libya’nın başkenti Trablus’un batısındaki Cenzur bölgesinde bulunan Deniz Harp Okulu’nda bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Libya’nın başkenti Trablus’un batısındaki Cenzur bölgesinde bulunan Deniz Harp Okulu’nda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Libya’nın başkenti Trablus’un batısındaki Cenzur bölgesinde bulunan Deniz Harp Okulu’nda bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Libya Sağlık Bakanlığının sözcüsü Emin El Haşimi yaptığı açıklamada, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Haşimi, hayatini kaybedenlerin arasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ayoub ve Deniz Koleji Komutanı Tuğgeneral Salem Abu Salah’ın bulunduğunu kaydetti. Yerel kaynaklar, Deniz Harp Okulu’nda bir mühimmat deposunun patlaması nedeniyle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin olay yerine gönderildiğini aktardı.

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