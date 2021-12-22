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Libya'da devlet başkanlığı seçimi ertelenebilir

22.12.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'da Cuma günü yapılması planlanan devlet başkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemde.

Libya'da devlet başkanlığı seçimi ertelenebilir

Yetkililer, aday listelerinin bile hazırlanmadığı seçimlerin gerçekleşmesinin "imkansız" olduğu görüşünde.Aday listesinin açıklanmadığı, seçim kampanyalarının düzenlenmediği ve seçim tartışmalarının yapılmadığı Libya'da devlet başkanlığı seçimlerinin ertelenmesi planlanıyor. Libya parlamentosunun seçimlerden sorumlu komisyonu, seçimler için öngörülen 24 Aralık tarihine bağlı kalınmasının teknik ve hukuki sorunlar nedeniyle "imkansız" olduğunu belirterek seçimlerin ertelenmesi talebinde bulundu.

Seçim Komisyonu da devlet başkanlığı seçimlerinin bir ay ertelenmesini ve parlamento seçimleriyle birlikte 24 Ocak'ta yapılmasını öneriyor.

Devlet başkanlığı seçiminin ülkedeki güvenlik durumunun kötüleşmesi ve seçimlerin hukuki dayanağına ilişkin tartışmalar nedeniyle ertelenmesi bekleniyordu. Başlangıçta 24 Aralık'ta yapılması düşünülen parlamento seçimlerinin de rakip siyasi gruplar arasındaki iktidar savaşı nedeniyle bir ay ertelenmesi kararlaştırılmıştı.

Her iki seçim de Libya'da Ekim 2020'de sağlanan ateşkesin ardından Birleşmiş Milletler'in himayesi altında başlatılan demokratikleşme sürecinin devamı olarak iç barışı sağlamak amacıyla planlanmıştı. Ancak fiilen farklı siyasi grupların etkin olduğu Libya'da gerginlik son aylarda yeniden tırmanışa geçti.

Pazartesi günü seçimlere aday olarak katılmak isteyen 17 kişi de seçimlerin ertelenmesi ve resmi aday listesinin de kamuoyuna açıklanması çağrısında bulunmuştu.

Aday listesi açıklanmadı

Devlet başkanlığı seçimlerine aday oldukları kamuoyuna yansıyanlar arasında Libya'nın öldürülen lideri Muammed Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, General Halife Hafter ve Libya'daki geçiş hükümetinin başbakanı Abdülhamid Dibeyde bulunuyor. Ancak bu üç ismin de adaylığı tartışmalı. Oğul Kaddafi ve Hafter savaş suçu işlemekle itham ediliyor. Dibeyde'nin adaylığı ise adayların seçim tarihinden en az üç ay önce görevinden ayrılması şartını ihlal ettiği gerekçesiyle reddedilmişti. Ancak daha sonra bu karara yapılan itiraz kabul edildi ve Dibeyde'nin adaylığının önü açıldı.

Seçim Komisyonu'na toplam 100 adayın başvuruda bulunduğu tahmin ediliyor.

Şiddetin tırmanmasından korkuluyor

Uluslararası gözlemciler ise seçim döneminde şiddetin yeniden alevlenebileceği uyarısında bulunuyor. Libya'nın doğusundaki geniş bir bölge General Hafter'in kontrolü altındayken diğer adaylar da ülkenin farklı bölgelerinde etkin.

ABD'nin Libya'daki büyükelçisi Richard Norland, bugün taraflara itidalli davranmaları çağrısında bulunarak "Şimdi tek taraflı girişimlerde bulunmanın ya da silahlı operasyonların zamanı değil. Bunun yerine halkın beklediği seçimler konusunda bir ilerleme sağlanması" açıklamasını yaptı.

AFP,dpa/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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