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"Libya'da düzensiz göçmenlerin vurulması savaş suçu olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 22:06 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet: - "Tacura Gözaltı Merkezi'ne dün gece düzenlenen bir hava saldırısı sonucu vuruldukları bildirilen düzinelerce göçmen ile mültecinin ölümü ve yaralanmasından şoke oldum" - "Gözaltı merkezinin koordinatları ve burada sivillerin barındığı bilgisi çatışan taraflara iletildi. Bu gerçek, 'saldırının kesin koşullara bağlı olarak bir savaş suçu' anlamına gelebileceğini göstermektedir"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin kaldığı merkeze düzenlenen hava saldırısının "savaş suçu" teşkil edebileceğini vurguladı.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, "Tacura Gözaltı Merkezi'ne dün gece düzenlenen bir hava saldırısı sonucu vuruldukları bildirilen düzinelerce göçmenle mültecinin ölümü ve yaralanmasından şoke oldum." ifadesini kullandı.

Gözaltı Merkezi'nin koordinatlarının ve burada sivillerin barındığı bilgisinin çatışan taraflara iletildiğinin altını çizen Bachelet, "Bu gerçek, saldırının kesin koşullara bağlı olarak bir savaş suçu' anlamına gelebileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 600 düzensiz göçmenin barındığı gözaltı merkezinin ikinci kez vurulduğunu anımsatan Bachelet, çatışan tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya, okul, hastane ve gözaltı merkezleri dahil sivil altyapı tesislerini korumaya davet etti.

Bachelet, Libya'daki düzensiz göçmelerin tutulduğu tüm merkezlerin kapatılması çağrısını da yineledi.

- 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmişti

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulunmuştu.

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