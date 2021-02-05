Libya'da geçici birlik hükümeti seçildi

Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçildi.Libya'yı 24 Aralık'ta planlanan meclis seçimlerine kadar yönetecek geçici birlik hükümeti belli oldu. İsviçre'nin Cenevre kentinde 1 Şubat'tan bu yana seçim sürecini yürüten Libya Siyasal Diyalog Forumu, Başbakan ve Başkanlık Konseyi'nin üç üyesini seçti. Yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı makamına denk gelen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi seçildi. Ülkenin doğusunda desteği bulunan Menfi, ülkenin üç bölgesini temsilen üç üyesi bulunan Konsey'in başkanlığını yürütecek. Yunanistan sınır dışı etmişti Menfi BM tarafından tanınan ve Türkiye tarafından desteklenen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni temsilen Atina Büyükelçiliği görevinde bulunuyordu. Türkiye ile UMH arasında 2019 yılı Kasım ayında deniz yetki alanları ve askeri işbirliği mutabakatlarının imzalanmasının ardından Yunanistan protesto olarak Menfi'yi sınır dışı etmişti. Konsey'in diğer üyeleri ise Musa Koni ile Abdullah el Lafi oldu.

Geçici hükümette Başbakanlık görevine ise ülkenin batısındaki aşiretlerin desteklediği nüfuzlu iş adamı Abdulhamid Dibeybe seçildi. Menfi'nin listesi Siyasal Diyalog Forumu'nun 74 üyesinden 39'unun oyunu aldı. Salih-Başağa listesi kaybetti Başlangıçta sunulan dört listeden hiçbirinin yüzde 60 oy oranına ulaşamaması üzerine seçimler ikinci tura kalmıştı. Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in Başkanlık Konseyi başkanlığına ve UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın Başbakanlığa aday olduğu liste ilk turda en yüksek oyu almasına rağmen ikinci turda 34 oyda kaldı. Salih ve Başağa'nın bulunduğu listeyi ABD, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerin desteklediği konuşuluyordu. Oylama sürecine eşlik eden BM Libya Destek Misyonu Özel Temsilcisi Stephanie Williams sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bu tarihi ana tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugün aldığınız karar zamanla birlikte Libya halkının ortak hafızasında daha da büyük bir yere sahip olacaktır" dedi.