Libya’da Geçici Hükümete Onay

Sahada ise iki rakip yönetim arasında bölünmüş Libya caddeleri, işyerleri ve devlet daireleri çok sayıda silahlı fraksiyonun gölgesinde kalmaya devam ediyor. Yabancı güçler farklı taraflara destek veriyor.

Ancak Libya’da barışın önünde hala büyük engeller var. Dibeybe’nin başbakanlığı ve kabinesinin büyüklüğü Libya’da yolsuzluk eleştirilerinin hedefinde.Bu durumun Dibeybe’nin meşruiyetine gölge düşürmesinden endişe ediliyor.

Dibeybe mecliste oylamanın ardından yaptığı açıklamada ‘‘Bu oyla Libyalılar’ın birlik içinde olduğu bir kez daha ortaya çıktı’’ dedi.

Meclisin, Başbakan Abdülhamid Dibeybe’nin kabinesini 2’ye karşı 132 oyla kabul etmesi Libya çatışmasında bir çözüme varılması için yıllardır ortaya çıkan en büyük fırsat olarak görülüyor.

Libya’nın uzun zamandır bölünmüş meclisi Çarşamba günü, on yıl süren karmaşa ve şiddetin ardından ülkeyi biraraya getirmesi umulan geçici hükümeti onayladı. Birleşmiş Milletler’in planı kapsamında ülkede Aralık ayında seçimlere gidilmesi bekleniyor.

Anayasayı değiştirmek ve 2021’de özgür seçimlere gitmek her iki tarafın desteğine rağmen Libya’da büyük bir zorluk olarak görülüyor.

Meclis, onay oturumu Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin (GNA) Halife Hafter’in doğuda konuşlu Libya Ulusal Ordusu’nu Trablus’tan çıkartmasının ardından cephelerin istikrara kavuşmasıyla Sirte’de yapıldı.

Her iki taraf da oylamayı memnunlukla karşıladı ve iktidarlarını yeni yönetime devretmeye hazır olduklarını belirtti. Meclis Başkanı Agile Salah, Dibeybe’nin kabinesinin gelecek hafta yemin edeceğini kaydetti.

Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden üç yıl sonra 2014’te yapılan seçimlerin ardından bu oturum, doğu ve batıdaki farklı gruplar arasında bölünen meclisin ilk tam kapsamlı oturumuydu.

Sonbahardan beri devam eden ateşkese rağmen ülkede Sirte ve Misrata kentleri arasındaki ana yol hala kapalı. Batıdan gelen meclis üyeleri Trablus’tan Sirte’ye uçmak zorunda kaldı.

Hafter güçleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenirken Türkiye, Ulusal Birlik hükümetini destekliyor.