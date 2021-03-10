Libya’da Geçici Hükümete Onay

Libya’nın uzun zamandır bölünmüş meclisi Çarşamba günü, on yıl süren karmaşa ve şiddetin ardından ülkeyi biraraya getirmesi umulan geçici hükümeti onayladı. Birleşmiş Milletler’in planı kapsamında ülkede Aralık ayında seçimlere gidilmesi bekleniyor.
Meclisin, Başbakan Abdülhamid Dibeybe’nin kabinesini 2’ye karşı 132 oyla kabul etmesi Libya çatışmasında bir çözüme varılması için yıllardır ortaya çıkan en büyük fırsat olarak görülüyor.
Dibeybe mecliste oylamanın ardından yaptığı açıklamada ‘‘Bu oyla Libyalılar’ın birlik içinde olduğu bir kez daha ortaya çıktı’’ dedi.
Ancak Libya’da barışın önünde hala büyük engeller var. Dibeybe’nin başbakanlığı ve kabinesinin büyüklüğü Libya’da yolsuzluk eleştirilerinin hedefinde.Bu durumun Dibeybe’nin meşruiyetine gölge düşürmesinden endişe ediliyor.
Sahada ise iki rakip yönetim arasında bölünmüş Libya caddeleri, işyerleri ve devlet daireleri çok sayıda silahlı fraksiyonun gölgesinde kalmaya devam ediyor. Yabancı güçler farklı taraflara destek veriyor.
Anayasayı değiştirmek ve 2021’de özgür seçimlere gitmek her iki tarafın desteğine rağmen Libya’da büyük bir zorluk olarak görülüyor.
Meclis, onay oturumu Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin (GNA) Halife Hafter’in doğuda konuşlu Libya Ulusal Ordusu’nu Trablus’tan çıkartmasının ardından cephelerin istikrara kavuşmasıyla Sirte’de yapıldı.
Her iki taraf da oylamayı memnunlukla karşıladı ve iktidarlarını yeni yönetime devretmeye hazır olduklarını belirtti. Meclis Başkanı Agile Salah, Dibeybe’nin kabinesinin gelecek hafta yemin edeceğini kaydetti.
Muammer Kaddafi’nin devrilmesinden üç yıl sonra 2014’te yapılan seçimlerin ardından bu oturum, doğu ve batıdaki farklı gruplar arasında bölünen meclisin ilk tam kapsamlı oturumuydu.
Sonbahardan beri devam eden ateşkese rağmen ülkede Sirte ve Misrata kentleri arasındaki ana yol hala kapalı. Batıdan gelen meclis üyeleri Trablus’tan Sirte’ye uçmak zorunda kaldı.
Hafter güçleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından desteklenirken Türkiye, Ulusal Birlik hükümetini destekliyor.
Ancak süreç, Libya'da yıllardır hakim olan gruplar arasındaki ittifak ve düşmanlıkların karmaşık yapısını bozmadığı, bu grupların Libya'nın zenginliklerini yağmalama yeteneklerine sekte vurmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.
Ayrıca Başbakan Dibeybe’nin göreve gelmesi sırasında çıkan yolsuzluk suçlamalarının gündeme getirilmemiş olması da eleştiriliyor. Dibeybe, BM’nin Tunus ve Cenevre’de toplanan 75 üyeli siyasi forumunda yapılan oylamada liderlik adayları arasından seçilmişti. Ancak bazı forum üyeleri meslektaşlarına para teklif edildiğini iddia etmişti. Dibeybe ve aynı süreçte seçilen üç başkanlık konseyi üyesi Aralık ayında yapılması planlanan seçimlerde yeniden aday olmayacaklarını belirtmişti.
Libya’da Salı günü (9 Mart) son altı yıldır ilk kez Bingazi ve Misrata kentleri arasında sivil uçuş yapıldı.