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Libya'da geçiş hükümeti için adaylık başvuruları başladı

22.01.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Libya'da geçiş hükümeti için adaylık başvuruları başladı

Libya'da 24 Aralık'ta planlanan seçimlere kadar görev yapacak geçiş hükümeti için adaylık başvuruları başladı.

Başbakan ve Başkanlık Konseyi üyelerinin seçimi Şubat ayı başında yapılacak.Libya'da iç savaş sonrası yeni siyasi sisteme geçiş için hazırlıklar hızlandı. Birleşmiş Milletler, yeni meşru hükümetin seçileceği seçimlere kadar görev yapacak geçiş hükümeti için adaylık başvurularının başladığını açıkladı.

BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamada, Başbakanlık ve üç üyeli Başkanlık Konseyi için adaylık başvurularının Perşembe gecesi başlatıldığı ve bir hafta süreceği bildirildi.

75 üyeli Libya Siyasi Diyalog Forumu (LPDF), 19 Ocak'ta yapılan oylamada geçici yönetim için bir seçim mekanizması oluşturulmasını kararlaştırmıştı. Forum'un Tunus'ta Kasım ayında yaptığı toplantıda da adaylığa uygunluk şartları belirlenmişti.

Başvuru sürecinin 28 Ocak'ta sona ermesinin ardından, LPDF'nin üç üyesinden oluşan tescil komitesi adayların koşullara uygunluğunu inceleyerek nihai aday listesini oluşturacak.

Oylama 1-5 Şubat'taki toplantıda yapılacak

Ardından UNSMIL himayesinde LPDF'nin İsviçre'de 1-5 Şubat tarihleri arasında yapacağı toplantıda adaylar oylanacak.

Libya'da geçiş döneminin 24 Aralık'ta yapılacak normal seçimlerle sona ermesi öngörülüyor.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi sonrasında iç savaşa sürüklenen ülkede iki ayrı yönetim bulunuyor. BM'nin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti batı, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ve Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, petrol zengini doğu ve güney bölgelerini kontrolünde bulunduruyor.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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