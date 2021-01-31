Libya'da geçiş hükümetinin yönetimi için liste belirlendi

Ateşkes anlaşması sonrası Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yapılan görüşmelerde, 24 Aralık 2021'de ülkede seçimlerin yapılması konusunda da uzlaşı sağlanmıştı. Buna göre önce ülkeyi seçime götürecek bir geçici yönetim oluşturulacak.

Geçiş yönetimi, yaklaşık 11 ay kalan süreçte seçim hazırlıklarını yönetecek.

İsviçre'de Libya'daki tarafların seçtiği 75 temsilcinin yürüttüğü BM öncülüğünde yapılan son görüşmelerde, bu yönetim için seçime girecek liste üzerinde de uzlaşıldı.

"Libya Siyasi Diyalog Forumu" olarak adlandırılan bu 75 kişilik heyette, ülkenin birçok farklı bölgesinden kabile liderleri, siyasi grupların temsilcileri ve bölgesel yönetimlerin başkanları var.

Heyet, gelecek hafta üç kişiden oluşacak Başkanlık Konseyi'ni ve seçime kadar görev yapacak olan başbakanı seçecek.

Listede Başkanlık Konseyi'ndeki üç koltuk için 24 aday var. 21 kişi de başbakanlık koltuğuna aday. Adayların tümü, Cumartesi günü BM'nin yayımladığı listede yer aldı.

Bu isimlerin arasında Tobruk'taki meclisin başkanı Akile Salih, Trablus Hükümeti'nin Ankara ile de yakın ilişkilere sahip İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Savunma Bakanı Salih Namruş ve Başbakan Yardımcısı Ahmed Mitiga ile Trablus'taki Yüksek Devlet Konseyi lideri Halid el Mişri de var.