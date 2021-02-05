Libya'da geçiş yönetimi belirlendi: Başkanlık Konseyi'nde kimler var?

Libya'da 75 temsilciden oluşan heyet, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yaptığı seçimde, 24 Aralık'taki seçimlere kadar ülkeyi yönetecek dört kişilik geçiş konseyini seçti.

Başkanlık Konseyi'nin yeni lideri Muhammed Yunus el Menfi, Başbakan da Abdulhamid Muhammed Dibeybe olacak.

Konsey'de yer alacak diğer iki isim ise eski Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el Koni ve Abdullah Hüseyin el Lafi.

Oylama 1 Şubat'ta başladı

Pazartesi gününden bu yana İsviçre'de bulunan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi, Başkan ve Başbakanı belirlemek için oylama yaptı. Kazanmak için gerekli olan yüzde 70'lik oy oranına hiçbir grup ulaşamayınca, en fazla oyu alan dörder kişilik dört liste arasından yeniden seçim yapıldı.

Bu seçimde de gerekli olan yüzde 60'lık oyu hiçbir liste alamayınca, 20 oy alan Dibeybe ve 25 oyla ilk oylamadan birinci çıkan Fethi Başağa'nın listeleri son kez seçime girdi. Bu kez seçimi 34'e karşı 39 oyla Dibeybe'nin listesi kazandı.

İlk turda en fazla oyu alan listede Başbakan adayı olan Fethi Başağa, Ankara'ya sıklıkla ziyaretlerde bulunan ve Türk yetkililere yakınlığıyla bilinen bir isim.