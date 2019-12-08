HABER

Libya'da General Hafter'e bağlı güçler Trablus'a yaklaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.12.2019 17:42 | Son Güncelleme

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan ve Türkiye'yi "düşman" olarak gören General Hafter, Rusya'nın da askeri desteğiyle başkent Trablus'a yaklaştı.

Libya'da General Hafter'e bağlı güçler Trablus'a yaklaştı

Son beş yıldır siyasi ve askeri olarak ikiye bölünmüş olan Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'e bağlı güçler Rusya'nın da desteği ile başkent Trablus'a yaklaştı.

İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera gazetesine konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Hafter'e bağlı kuvvetlerin Rusya'nın askeri desteği ile kenti ele geçirmek üzere olduğunu açıkladı.

Salame, "Rusların Hafter'in birliklerine katılımından bu yana Trablus taarruzu güç kazandı. Son 10 günde savaş başkentin yerleşim alanlarına ilerledi" ifadesini kullandı ve mevcut gidişatın daha fazla sivil ölümler ile birçok kişinin yerinden edilmesine neden olacağını kaydetti.

Türkiye'nin destek verdiği ve BM tarafından ülkenin meşru temsilcisi olarak kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Syala da General Hafer'in başkenti ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

Roma'daki temasları sırasında bir başka İtalyan gazetesi olan La Repubblica'ya konuşan Syala, "Rusların insansız hava araçları ve paralı askerler aracılığıyla General'e destek vermesi neticesinde başkentin düşme riski bulunuyor" şeklinde konuştu.

ABD Rusya'yı suçlamıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı iki hafta önce Rusya'yı General Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na destek vermekle suçlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Genel Sekreter Yardımcısı David Schenker, Rus ordusuna bağlı düzenli birliklerin ve Moskova'nın güdümündeki milis kuvvetlerden oluşan Wagner grubuna mensup askerlerin, Libya Ulusal Ordusu'nu desteklediğini söylemişti.

Ancak Moskova'dan bu suçlamaya karşı yanıt gecikmedi. Perşembe günü konuşan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iddiaları "Amerikalı muhataplarımızın yaydığı söylentiler" diyerek geri çevirdi.

Türkiye'yi düşman ilan etmişti

Ülkede nihai olarak söz sahibi olmaya çalışan iki tarafın mücadelesinde Türkiye ve Rusya, dışarıdan karşıt taraflara destek veriyor. BM Özel Temsilcisi Salame, Moskova'nın General Hafter'e "paralı ya da sözleşmeli askerler" ile destek verdiğini, Ankara'nın da Trablus hükümetine insansız hava araçları ve mühimmat sağladığını belirtti.

Türkiye ayrıca geçen hafta Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin olarak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalanması sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Libya arasındaki iş birliğini vurgulamış ve Ankara'nın Trablus'a destek vermeye devam edeceğinin altını çizmişti.

General Hafter ise Haziran ayında sözcüsü aracılığıyla Türkiye'yi düşman ilan ettiklerini açıklamış ve birliklerinin kontrolündeki bölgelerin hava ve deniz sahalarını Türk uçak ve gemilerine kapadıklarını ilan etmişti.

DW,dpa/ÇÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandıAntalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandı
İnsansız Hava Araçları Zihinle Kontrol Edilebilir mi?İnsansız Hava Araçları Zihinle Kontrol Edilebilir mi?
Ukrayna’ya Askeri Yardım Neden Bu Kadar Önemli?Ukrayna’ya Askeri Yardım Neden Bu Kadar Önemli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan NATO açıklaması

Flaş sözler: Her yıl daha kötüye gidiyor!

Hong Kong’da binlerce eylemciden son çağrı!

Binlerce eylemciden son çağrı!

Danimarka basınından flaş iddia: Rusya Kuzey Kutbu'na üs kurdu

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Hindistan'daki yangında bilanço ağırlaşıyor!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 43'e yükseldi

Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

Kuzey Kore'den tartışmalı alanda tatbikat: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.