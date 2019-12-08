Libya'da General Hafter'e bağlı güçler Trablus'a yaklaştı

Son beş yıldır siyasi ve askeri olarak ikiye bölünmüş olan Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'e bağlı güçler Rusya'nın da desteği ile başkent Trablus'a yaklaştı.

İtalya'da yayın yapan Corriere della Sera gazetesine konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Hafter'e bağlı kuvvetlerin Rusya'nın askeri desteği ile kenti ele geçirmek üzere olduğunu açıkladı.

Salame, "Rusların Hafter'in birliklerine katılımından bu yana Trablus taarruzu güç kazandı. Son 10 günde savaş başkentin yerleşim alanlarına ilerledi" ifadesini kullandı ve mevcut gidişatın daha fazla sivil ölümler ile birçok kişinin yerinden edilmesine neden olacağını kaydetti.

Türkiye'nin destek verdiği ve BM tarafından ülkenin meşru temsilcisi olarak kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Syala da General Hafer'in başkenti ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

Roma'daki temasları sırasında bir başka İtalyan gazetesi olan La Repubblica'ya konuşan Syala, "Rusların insansız hava araçları ve paralı askerler aracılığıyla General'e destek vermesi neticesinde başkentin düşme riski bulunuyor" şeklinde konuştu.