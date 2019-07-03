Libya'da Göçmen Kampı Vuruldu Onlarca Kişi Öldü

Libya’nın başkenti Trablus’ta çoğunlukla Afrikalı göçmenlerin kaldığı bir merkezin hava saldırısında vurulması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti 80 kişi de yaralandı.
Bu, Libya’nın uluslararası tanınırlığa sahip hükümetine karşı ayaklanan General Halife Hafter’in, üç ay önce başlattığı saldırılarda bir defada en çok can kaybına neden olan saldırı oldu.
Afrika ülkelerinden gelerek özellikle tekne ve botlarla İtalya’ya gitmeye çalışan göçmenler için en önemli çıkış noktalarından biri Libya. Ancak göçmenler çoğunlukla sahil koruma ekipleri tarafından yakalanarak Libya kıyılarına geri bırakılıyorlar.
Bu sebeple Libya’da hükümetin denetimindeki toplama kamplarında binlerce göçmen konaklıyor. Birleşmiş Milletler de bu kamplardaki insani yaşam koşullarının uygun olmadığı konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.
Göçmen kampına yapılan hava saldırısının ardından yaralanan çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı belirtiliyor. Bir kısım göçmenlerin de kampta tedavi edildiği ifade ediliyor.
Tıbbi Servisler Acil Durum Sözcüsü Melek Mersek yaptığı açıklamada göçmen kampına yapılan hava saldırısı sonucunda en az 40 kişinin öldüğünü 80 kişinin de yaralandığını söyledi. Göçmen kampının askeri bir kampın hemen yanında bulunduğu belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Ancak BM saldırının kimin tarafından yapıldığına ilişkin bir ayrıntı paylaşmadı.
Trablus’un güneyindeki Tajoura bölgesi hükümete ait kampların bulunduğu bir nokta ve burası sık sık Hafter’e bağğlı güçlerin saldırılarına maruz kalıyor.
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