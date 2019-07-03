Libya'da Göçmen Kampı Vuruldu Onlarca Kişi Öldü

Libya’nın başkenti Trablus’ta çoğunlukla Afrikalı göçmenlerin kaldığı bir merkezin hava saldırısında vurulması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti 80 kişi de yaralandı.

Bu, Libya’nın uluslararası tanınırlığa sahip hükümetine karşı ayaklanan General Halife Hafter’in, üç ay önce başlattığı saldırılarda bir defada en çok can kaybına neden olan saldırı oldu.

Afrika ülkelerinden gelerek özellikle tekne ve botlarla İtalya’ya gitmeye çalışan göçmenler için en önemli çıkış noktalarından biri Libya. Ancak göçmenler çoğunlukla sahil koruma ekipleri tarafından yakalanarak Libya kıyılarına geri bırakılıyorlar.

Bu sebeple Libya’da hükümetin denetimindeki toplama kamplarında binlerce göçmen konaklıyor. Birleşmiş Milletler de bu kamplardaki insani yaşam koşullarının uygun olmadığı konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Göçmen kampına yapılan hava saldırısının ardından yaralanan çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı belirtiliyor. Bir kısım göçmenlerin de kampta tedavi edildiği ifade ediliyor.