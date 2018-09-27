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Libya'da gözaltına alınan 78 Mısırlı ülkelerine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

Libya'da gözaltına alınan 78 Mısırlı ülkelerine döndü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı yollarla Libya'ya girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 78 vatandaşını ülkeye geri getirmeyi başardıklarını duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü'nün Tunus'taki ofisinden "Libya'da 115 Mısırlının yasa dışı yollarla bu ülkeye giriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltında tutulduğu" yönünde bir tebligat alındığı belirtilerek, "Libya'da gözaltına alınan 78 vatandaşımızı ülkeye geri getirmeyi başardık." denildi.

Mısır vatandaşlarının ülkeye dönüşü için son iki ayda Libya'dan charter uçuş seferleri düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltındaki diğer vatandaşların da geri dönüşünü güvence altına almak için çaba sarf etmeye devam edildiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında konuya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Mısır makamlarının elinde Libya'daki vatandaşlarının sayısına ilişkin resmi bir veri bulunmuyor. Ancak gayri resmi verilere göre, Libya'da yüz binlerce Mısırlı yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya mısır Uluslararası Göç Örgütü

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