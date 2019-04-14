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Libya'da gözaltındaki çocukların serbest bırakılması talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 23:02 | Son Güncelleme

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'e bağlı güçlerden gözaltına alınan çocukların serbest bırakılması talimatı verdi

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'e bağlı güçlerden gözaltına alınan çocukların salıverilmesi talimatı verdi.

UMH Başkanlık Konseyinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'taki Ortak Operasyonlar Odası'nı ziyaret ederek, Genelkurmay Başkanı, batı, merkez ve Trablus askeri bölgeleri komutanları, Terörle Mücadele Güçleri Komutanı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Komutanı ile bir araya geldi.

Serrac, yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinden gözaltına alınan çocukların teslimi için aileleriyle iletişim kurulması talimatı verdi. Serrac, çocukları savaşa sürükleyenlerden hesap sorulması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Başkent Trablus'a yönelik saldırının, terörist ve aşırıcı unsurların ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef almalarına fırsat tanıdığı uyarısında bulunan Serrac, "Bugün Libyalıları aynı masaya toplayacak, krizden çıkmanın yollarının tartışılacağı ulusal konferansta olmayı umuyorduk ancak ülkeyi kazananı olmayacak bir savaşa sokmakta ısrar eden bir taraf var." dedi.

Serrac, "Bizim çabamız daima diyalog ve uzlaşı olmuştur ancak vatanımızı, halkımızı, başkentimizi ve tüm şehirlerimizi savunmaya da hazırız." ifadesini kullandı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121'e, yaralı sayısının 561'e yükseldiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Serrac

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