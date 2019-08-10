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Libya'da Hafter bayramda ateşkes teklifini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter bayramda ateşkes teklifini kabul etti

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında Hafter'in, BM'nin Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini belirtti.

Mismari, Hafter'in bugünden başlamak üzere 12 Ağustos'a kadar Trablus'a yönelik tüm saldırıların durdurulması talimatını verdiğini kaydetti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) de BM'nin Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, 29 Temmuz'da Kurban Bayramı dolayısıyla taraflar arasında güven inşası ile esir ve cenaze değişimini de kapsayan bir ateşkes teklifinde bulunmuştu. Sunulan teklifin kabulüne dair taraflardan yazılı kabul beyanlarını cuma gece yarısına dek ulaştırmaları istenmişti.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere Ankara'ya gelen Selame, AA muhabirine Libya'daki krize siyasi çözüm arayışlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Selame, yakın zamanda açıkladığı üç aşamalı çözüm planını "ilk adımda Kurban Bayramı süresince uygulanacak bir ateşkes, hemen ardından Libya ile ilişkili ülkelerin katılacağı uluslararası toplantı ve son olarak da Libyalı tarafların görüşmesi" şeklinde belirlediklerini söylemişti.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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Ateşkes Hafter Libya

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