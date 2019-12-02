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Libya'da Hafter destekçilerinin saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 01:31 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter destekçilerinin saldırısında ölü sayısı 5'e yükseldi

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 30 kilometre güneybatısındaki Es-Suvani bölgesine düzenlenen saldırıda 5 çocuğun öldüğü, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin saldırısında 3 çocuğun öldüğü duyurulmuştu.

Hafter destekçisi BAE'nin cuma gecesi, Murzuk kentine bağlı Ummul Ernab bölgesindeki sivil yerleşim alanına düzenlediği hava saldırısında da 9 çocuk ve 1'i hamile iki kadın hayatını kaybetmişti. Böylelikle son 2 günde 14 çocuk ve 2 kadın yaşamını yitirmiş oldu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Libya'da nisandan bu yana devam eden çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya

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