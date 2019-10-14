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Libya'da Hafter güçleri bir evi vurdu: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçleri bir evi vurdu: 3 ölü, 2 yaralı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin hava saldırısında El-Fernac bölgesindeki bir evin vurulduğunu söyledi.

Saldırıda 3 küçük kız kardeşin yaşamını yitirdiğini, anneleri ile bir erkek kardeşlerinin yaralandığını aktaran Mecei, bu olayın, Hafter güçlerinin Trablus'ta rastgele saldırılar düzenlediğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Mecei, kardeşlerin ve annenin yaşlarına ilişkin bilgi vermedi.

Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da saldırıda bir caminin ve evin yakınlarındaki binaların zarar gördüğü kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus

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