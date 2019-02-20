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Libya'da Hafter güçleri Merzuk kentini ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 23:06 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçleri Merzuk kentini ele geçirdi

Libya'daki Halife Hafter'e bağlı güçler, ülkenin güneyinde yürüttükleri operasyonlar kapsamında Merzuk kentinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Hafter'e bağlı Onur Operasyonları Odasından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın güneybatı kesimindeki Merzuk kentinin tamamında kontrolün sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kentteki Çadlı silahlı muhalif grupların tamamen temizlenmesi için arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta ülkenin güneyine, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle savaşmak" gerekçesiyle operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Merzuk

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