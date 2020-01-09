HABER
  4. Libya'da Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'nı uçuşa yasak bölge ilan etti

Libya'da Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'nı uçuşa yasak bölge ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 04:33 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı'nı uçuşa yasak bölge ilan etti

TRABLUS (AA) - Darbeci General Halife Hafter’in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, daha önceden ilan edilen uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari tarafından yapılan ve 218 TV'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, uçuşa yasak bölgenin Mitiga Havalimanı ve hava üssünü kapsayacak şekilde dün saat 17.00'den itibaren genişletildiği belirtildi.

Mismari, hava yolu şirketlerine söz konusu karara uyma ve uçaklarını riske atmama çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Ordusu 23 Kasım'da Trablus'un batısındaki El-Maya bölgesinden başlayıp Harp Okulu, doğuda Tacura, Karapoli ve Er-Rabıta yoluna kadar olan alanı uçuşa yasak bölge ilan etmiş ancak Mitiga Havalimanı'nı bu kapsamın dışında tutmuştu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Tekrar saldırmaya başladılar! Ateşkes çağrıları hiçe sayıldı!Tekrar saldırmaya başladılar! Ateşkes çağrıları hiçe sayıldı!
Seyir halindeki araçta kendini vurdu!Seyir halindeki araçta kendini vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya

En Çok Okunan Haberler

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balistik füze nedir? balistik füze türleri nelerdir?

Balistik füze nedir? balistik füze türleri nelerdir?

Ateşkes çağrılarını görmezden geldiler! Hafter güçleri füze ve top atışlarıyla saldırdı!

Tekrar saldırmaya başladılar! Ateşkes çağrıları hiçe sayıldı!

Malatya'da akılalmaz kaza! Seyir halindeki araçta kendini vurdu!

Seyir halindeki araçta kendini vurdu!

Celal Şengör'ün telefon bağlantısı sonrası Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında canlı yayında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Kütahya’daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı!

Kütahya’daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı!

Prens Harry ve Meghan Markle'ın açıklaması İngiltere'yi sarstı! Taht sıralaması arap saçına döndü!

Taht sıralaması arap saçına döndü! İngiltere'yi sarsan açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.