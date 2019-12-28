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  4. Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı

Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 23:44 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçleri sivillere saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı

TRABLUS (AA) - Libya'da darbeci General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'taki bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesinde sivil yerleşim alanını hedef aldığı belirtildi.

Hava saldırısı sonucu 1 sivilin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, yaralananlar arasında durumu ağır 1 çocuğun bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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