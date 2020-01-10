Libya'da Hafter güçleri Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını reddetti

Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes çağrısını reddetti.

Libya Ulusal Ordusu'nun Sözcüsü Ahmed el Mismari, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "başkent Trablus'u ele geçirmiş olan terör örgütlerine" karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ve bu mücadelelerinin bazı dış ülkelerin de desteğini aldığını söyledi.

Mismari, "Rusya'nın inisiyatifinin" Libya'ya barış ve istikrar getirmeyi amaçladığını ve Libya Ulusal Ordusu'nun da bu amacı paylaştığını belirtti.

Mismari ayrıca, Rusya'yı "dostane bir ülke" olarak tanımladı. Açıklamada Türkiye'den bahsedilmedi.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülke, batıda Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü ise yerel aşiretlerin elinde.