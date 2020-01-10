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  4. Libya'da Hafter güçleri Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını reddetti

Libya'da Hafter güçleri Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını reddetti

10.01.2020 00:12 | Son Güncelleme

Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes çağrısını reddetti.

Libya'da Hafter güçleri Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını reddetti

Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes çağrısını reddetti.

Libya Ulusal Ordusu'nun Sözcüsü Ahmed el Mismari, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "başkent Trablus'u ele geçirmiş olan terör örgütlerine" karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ve bu mücadelelerinin bazı dış ülkelerin de desteğini aldığını söyledi.

Mismari, "Rusya'nın inisiyatifinin" Libya'ya barış ve istikrar getirmeyi amaçladığını ve Libya Ulusal Ordusu'nun da bu amacı paylaştığını belirtti.

Mismari ayrıca, Rusya'yı "dostane bir ülke" olarak tanımladı. Açıklamada Türkiye'den bahsedilmedi.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülke, batıda Trablus merkezli Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü ise yerel aşiretlerin elinde.

Hafter güçleri Nisan ayından bu yana Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor ve geçtiğimiz günlerde ülkenin önemli kentlerinden Sirte'de kontrolü ele geçirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti de Hafter'e bağlı güçlere karşı Türkiye'den askeri yardım talep etti.

Putin ve Erdoğan dün İstanbul'daki görüşmelerinin ardından yaptıkları yazılı açıklamayla, 12 Ocak günü itibarıyla Libya'da ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Mevcut kritik şartlar altında ve ilgili BMGK Kararlarının ortaya koyduğu amaçlar ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Bu çerçevede, arabulucular olarak, Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurmak, sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için gereken önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek, Libya halkının acılarına son vermek ve ülkeye barış ve refahı yeniden getirmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz" denildi.

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