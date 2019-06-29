Libya’da Hafter Güçleri Türkiye’yi Tehdit Etti, Erdoğan ‘Tedbir Alırız’ Dedi

Libya hava sahasının Türkiye bandıralı gemilere kapatıldığını açıklayan Mismari, silahlı güçlerine Türk gemilerine ateş açma emri verildiğini dile getirdi. Türkiye’nin ‘düşman’ olduğunu ifade eden sözcü, Libya’daki Türklerin de hedef olduğunu söyledi.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed Mismari, dün yaptığı açıklamada karadan, havadan ve denizden Trablus hükümetine destek verdiğini söylediği Türkiye’yi ve Libya’da yaşayan Türkleri açıkça tehdit etti.

Türkiye ve Katar’ın desteğine sahip, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümetiyle, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı Batılı ülkelerin desteklediği merkezi Tobruk’ta bulunan General Halife Hafter’in Libya Ulusal Ordusu arasındaki çatışmalar geçtiğimiz günlerde Trablus’un 100 kilometre güneyindeki Gharyan kentine sıçradı.

Erdoğan: ‘‘Açıklamalardan haberim yok ama çok daha farklı şekilde tedbirler alırız’’

Libya Ulusal Ordusu sözcüsünün açıklamaları Japonya’nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi’nde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu.

Erdoğan, ‘‘Benim kim tarafından böyle bir talimat verilmiş, böyle bir bilgim yok. Hafter tarafından böyle bir talimat varsa, emir varsa bunu inceletiriz. Elbette bu konuyla ilgili gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra çok daha farklı şekilde bu tedbirleri de alırız’’ dedi.

Dr. Doğan: ‘‘Türkiye, Mısır’dan sonra Libya’yı da kaybetmek istemiyor, o nedenle Trablus hükümeti Türkiye için çok önemli’’

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Görkem Doğan, Mısır ve Tunus’tan sonra Kuzey Afrika’da işbaşında olan son İhvancı hareket olan Trablus hükümetinin Türkiye için önemli bir rol oynadığının altını çiziyor.

Dr. Doğan, ‘‘Mısır ve Suriye’de hayal kırıklığına uğrayan Türkiye, Kuzey Afrika’daki son partneri Libya’yı da kaybetmek istemiyor. Trablus hükümeti bu açıdan çok önemli ve Katar’la birlikte Türkiye, Hafter güçlerine karşı elinden gelen desteği veriyor. Bu hükümetin varlığı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarları için de yaşamsal. Bunun dışında Libya, Afrika’dan Avrupa’ya doğru göç konusunda köprübaşı. Çok zengin petrol ve doğalgaz kaynakları ile güneş enerjisi potansiyeli Libya’yı bütün dünya için önemli hale getiriyor’’ diye konuştu.

