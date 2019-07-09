Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk gemici İstanbul'a döndü

Mehmet Yılmaz Odabaşı, "Libya'ya çalışmak amacıyla gitmiştik. Oraya gittiğimizin 5. günü Hafter'in askerleri denetim yapacaklarını söyleyerek limana geldi. Bizleri karakola davet ettiler. Bizler de herhangi bir şeye sebebiyet vermemek için karakola gittik. Karakola gidince alıkonulduğumuzu öğrendik. Gece yarısına kadar karakolda tutulduk. Dışarıda kalan arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Tutulduğumuz kampta sürekli telefonlarımız kontrol ediliyordu. Psikolojik baskı altındaydık." dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen, Türkiye'nin de desteklediği hükümet Trablus'ta. Bu hükümete bağlı ordu, Trablus ve çevresini kontrol ediyor.

29 Haziran'da, Libya'nın doğusunda Hafter'in kontrolünde olan limanda alıkonulan Türk gemiciler Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Eren Çakır, Necmettin Demirhan ve Birol Kutlu, başkent Trablus'a götürüldü.

Libya'da General Halife Hafter'a bağlı güçlerce alıkonulan ve Ankara'nın sert tepkisi sonrası serbest bırakılan 6 Türk vatandaşı, bir hafta sonra İstanbul'a döndü.

Eyüp Eryılmaz da, "6 kişiydik. Bizi tanışacağız diye götürdüler. Bizi esir almışlar. Farkında değiliz. Gece yarısına kadar karakolda tuttular, sonra başka bir kampa götürdüler. Ağır silahlı adamlar bizi tarayacakmış gibi sıraya dizdiler" diye konuştu.

Hafter'in sözcüsünden Türkiye açıklaması

General Hafter'in sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne "desteğinden ötürü" Türk hedeflerinin "düşman hedefler" olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türk gemilerinin vurulacağını duyurdu.

Mismari'nin açıklamasından bir gün sonra 6 Türk vatandaşı, asker üniforması giymiş kişilerce gözaltına alındı.

Türk vatandaşları, Ankara'dan gelen sert açıklamalar sonrası, Pazartesi günü serbest bırakıldı.

6 gemici, serbest bırakıldıklarında kendi istekleriyle çalıştıkları gemiye döndü. Çalıştıkları gemi yaklaşık 25 gün önce Libyalılara satılan bu kişileri, Libyalı patronları alarak gemiye ulaştırdı.

Alıkonulmalarından yaklaşık bir hafta sonra da Türk yetkililerin girişimiyle önce Trablus'a, oradan da Türkiye'ye götürüldüler.