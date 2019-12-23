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Limana çekilen Türk mürettebatlı gemi Mısır'a gidiyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerce limana çekilen gemideki Türk denizcilerin gemilerine döndüğü, geminin Mısır'a gitmek üzere limandan ayrıldığı bildirildi.- Personel ve gemiyle ilgili olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi

Limana çekilen Türk mürettebatlı gemi Mısır'a gidiyor!

Edinilen bilgiye göre, Derne açıklarında teknik arıza nedeniyle limana çekilen Grenada bandıralı "Ballista" adlı yük gemisinin, aralarında 3 Türk gemicinin de bulunduğu mürettebatına pasaportları iade edildi.

Ras El Hilal limanına çekilen geminin Mısır'ın İskenderiye limanına gitmek üzere sefere çıktığı belirtildi. Personel ve gemi ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi.

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçler, Karayip ülkesi Grenada bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ballista denizci gemi Hafter Libya

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