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Libya’da Hafter güçlerinden 17 kişi teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı mücadele eden General Halife Hafter’e bağlı 17 kişi, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) teslim oldu.Libya’da başkent Trablus’u kontrol eden Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) yapılan açıklamada, Trablus’a bağlı Hillet cephesinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından General Hafter’e bağlı 17 kişinin Ulusal Mutabakat Hükümetine teslim olduğu kaydedildi.General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermişti.

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı mücadele eden General Halife Hafter’e bağlı 17 kişi, Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) teslim oldu.
Libya’da başkent Trablus’u kontrol eden Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) yapılan açıklamada, Trablus’a bağlı Hillet cephesinde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından General Hafter’e bağlı 17 kişinin Ulusal Mutabakat Hükümetine teslim olduğu kaydedildi.
General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermişti. Hafter güçlerinin, 26 Haziran’da başkent Trablus’ta düzenlediği hava saldırısında Giryan kenti ele geçirilmişti.

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