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Libya'da Hafter güçlerinden 5 deniz komandosu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçlerinden 5 deniz komandosu yakalandı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus saldırısında görevli 5 deniz komandosunu yakaladıklarını duyurdu.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Tevfik es-Sekr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine bağlı deniz komandolarının ülkenin batısındaki Sabrata kenti açıklarında yakalandığını belirtti.

Yakalanan ekipte bir albay, bir yüzbaşı ve 3 astsubayın yer aldığını aktaran Sekr, deniz komandolarının RPG roketatar ve makineli tüfek taşıdığını, ayrıca telefonlarında Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırısında görev aldıklarını ispat eden fotoğraflar bulunduğunu kaydetti.

Hafter'e bağlı güçlerden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
deniz komandosu Halife Hafter Libya ulusal mutabakat hükümeti

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