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Libya'da Hafter güçlerinden UMH taburuna saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 03:16 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçlerinden UMH taburuna saldırı

TRABLUS (AA) - Libya'da General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçakları, başkent Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait bir tabura hava saldırısı düzenledi.

Hafter güçlerine ait uçaklar, başkentin batısındaki Cenzur bölgesinde bulunan "Cenzur Atlıları" Taburu'nu 3 roketle hedef aldı.

Saldırıdan sonra taburun olduğu alanda patlamalar olduğu ve bölgede ambulans sirenlerinin duyulduğu kaydedildi. Saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya

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