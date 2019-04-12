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Libya'da Hafter güçlerinden Zuvara'ya hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçlerinden Zuvara'ya hava saldırısı

TRABLUS (AA) - Libya'da General Halife Hafter güçlerinin, ülkenin batısındaki Zuvara kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı.

Zuvara Belediye Başkanı Hafız Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerine bağlı bir savaş uçağının, Zuvara'da eski bir kampın yakınına hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 sivilin yaralandığını belirtti.

Yaralıların hastanede tedaviye alındığını kaydeden Cuma, saldırının asıl hedefinin kamptaki radar olduğunu ancak hedefinden şaştığını söyledi.

Öte yandan, bazı aktivistler de sosyal medyada fotoğraflar paylaşarak, savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki El-Aziziyye bölgesi ve Suk el-Hamis'te bulunan askeri mevzilere hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Aktivistler, saldırıyı düzenleyen savaş uçaklarının kime ait olduğu konusunda bilgi vermedi.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri Sabrata, Surman, Gıryan ve El-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
General Halife Hafter hava saldırısı Libya Zuvara kenti

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