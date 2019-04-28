HABER

Libya'da Hafter güçlerine ait uçaklardan UMH mevzilerine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 02:41 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçlerine ait uçaklardan UMH mevzilerine saldırı

Libya'da, General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçaklar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başkent Trablus'un güneyindeki mevzilerine saldırı düzenledi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter güçlerine ait uçaklar, El-Fellah bölgesindeki El-Ka'ka karargahını hedef aldı. Bombardıman sırasındaki patlamaların, yakındaki mahallelerden de duyulduğu kaydedildi.

"Libya el-Ahrar" televizyon kanalının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde ise kime ait olduğu belirtilmeyen bir insansız hava aracının başkentteki pek çok noktayı bombaladığı aktarıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar üç haftadır sürüyor.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Yaralı polisten 14 gün sonra acı haber!Yaralı polisten 14 gün sonra acı haber!
Edirne'de 'Paskalya' ayiniEdirne'de 'Paskalya' ayini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Trablus UMH

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

ABD'de sinagoga saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'de sinagoga saldırı: Çok sayıda yaralı var

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evinin önünde yere yığıldı! İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

Evinin önünde yere yığıldı! İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

Park halindeki TIR'ın altına girdi! Çok feci görüntü!

Park halindeki TIR'ın altına girdi! Çok feci görüntü!

Yaralı polis memurundan 14 gün sonra acı haber!

Yaralı polisten 14 gün sonra acı haber!

Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Tek kelimeyle korkunç! Tam 1 kilometre sonra fark etti!

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Batman’da bir ev kurşun yağmuruna tutuldu

Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu

Doktordan acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.