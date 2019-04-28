Libya'da Hafter güçlerine ait uçaklardan UMH mevzilerine saldırı

Libya'da, General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçaklar, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başkent Trablus'un güneyindeki mevzilerine saldırı düzenledi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter güçlerine ait uçaklar, El-Fellah bölgesindeki El-Ka'ka karargahını hedef aldı. Bombardıman sırasındaki patlamaların, yakındaki mahallelerden de duyulduğu kaydedildi.

"Libya el-Ahrar" televizyon kanalının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde ise kime ait olduğu belirtilmeyen bir insansız hava aracının başkentteki pek çok noktayı bombaladığı aktarıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar üç haftadır sürüyor.

