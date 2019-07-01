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Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemiciler serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk vatandaşı gemicinin serbest bırakıldığını bildirdi

Libya'da Halife Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya'da Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk vatandaşı gemici serbest kaldı.

Kaynaklar, Türk çalışanların Libyalı şirket sahipleriyle gemiye geri döndüğü ve kendi istekleriyle çalışmaya devam etme kararı verdiklerini aktardı.

Hafter güçlerinin 6 Türk vatandaşını alıkoymasının ardından Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." uyarısında bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı Halife Hafter Libya Serbest Türk gemiciler

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