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  4. Libya'da Hafter güçlerinin UMH özel harekat merkezine saldırısında 4 kişi yaralandı

Libya'da Hafter güçlerinin UMH özel harekat merkezine saldırısında 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 20:44 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter güçlerinin UMH özel harekat merkezine saldırısında 4 kişi yaralandı

TRABLUS (AA) - Libya'da darbeci General Halife Hafter'e ait uçakların başkent Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığına bağlı özel harekat merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter güçlerine ait uçaklar, Trablus'un merkezindeki Eş-Şat yolu üzerinde yer alan özel harekat merkezine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binada hasar meydana geldi ve 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Saldırının kınandığı açıklamada, bunun Hafter milislerinin işlediği ihlallerin ve savaş suçlarının bir devamı niteliğinde olduğu ifade edilerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ve uluslararası topluma Hafter'in işlediği bu ihlallere karşı sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
darbeci Hafter Libya

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