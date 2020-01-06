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  4. Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı

Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı

06.01.2020 21:18 | Son Güncelleme

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki kıyı kenti Sirte'yi ele geçirdiğini açıkladı.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki kıyı kenti Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmet el Mesmari, Bingazi'de yaptığı basın açıklamasında, Hafter güçlerinin, Trablus hükümetinin kontrolündeki Sirte'yi ele geçirdiğini bildirdi.

Trablus'un 450 km doğusunda bulunan Sirte, 2016'dan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeydi.

Hafter'e bağlı güçler, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Fayez el Sarraj'ın başkanlık ettiği Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolünde bulunan Sirte'nin, El Kardabiya askeri hava üssü de dahil olmak üzere geniş bir kısmını ele geçirdiklerini açıkladı.

Reuters ajansına konuşan bir bölge sakini, Hafter güçlerinin konvoylar halinde bölgede dolaştığını belirterek "Silah sesleri işitiyoruz" diye konuştu.

Libya

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden konu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Ülke, batıda Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile doğuda Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar arasında iktidar çatışmalarına sahne oluyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

Hafter güçleri Nisan ayından bu yana Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor.

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Hafter'in kontrolü altındaki Bingazi'de Türkiye karşıtı protestolar düzenlendi

'Türk askerleri peyderpey gidiyor'

Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bir televizyon yayınında Türk askerlerinin Libya'ya "peyderpey" gönderilmeye başlandığını açıklamıştı. Erdoğan, askerlerin Libya'da muharip güç olmayacağını, sahadaki askeri koordinasyonunsa Türk askerlerince sağlanacağını açıkladı.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası ile askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin yolunu açan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, geçen hafta "olağanüstü" toplanan TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Türkiye'nin Libya'ya sağlayacağı askeri desteğin daha çok danışma ve eğitim odaklı olacağı, muharip görev tanımıyla askeri birliklerin konuşlandırılmasının öngörülmediği ifade edilmişti.

Libya

Tepkiler

Suudi Arabistan ve Mısır, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereyi kınadı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak "Dış müdahale durumu karmaşık hale getiriyor" dediğini açıkladı.

Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Mahamat da dün yaptığı açıklamada, başka ülkelerin Libya'ya olası müdahalesinden dolayı kaygılı olduklarını söyledi.

Libya'da Halife Hafter'in denetimindeki bölgede kalan Libya Temsilciler Meclisi de "pervasız Türk müdahalesi" olarak nitelediği TBMM tezkeresinin tartışılması için Meclis'i 4 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağırmış, General Hafter, Türkiye'ye karşı silahlanma ve mücadele etme çağrısı yapmıştı.

Rusya, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün, Hafter güçlerini destekliyor.

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