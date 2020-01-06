Libya'da Hafter'e bağlı güçler Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki kıyı kenti Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmet el Mesmari, Bingazi'de yaptığı basın açıklamasında, Hafter güçlerinin, Trablus hükümetinin kontrolündeki Sirte'yi ele geçirdiğini bildirdi.

Trablus'un 450 km doğusunda bulunan Sirte, 2016'dan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeydi.

Hafter'e bağlı güçler, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Fayez el Sarraj'ın başkanlık ettiği Ulusal Mutabakat Hükümetinin kontrolünde bulunan Sirte'nin, El Kardabiya askeri hava üssü de dahil olmak üzere geniş bir kısmını ele geçirdiklerini açıkladı.

Reuters ajansına konuşan bir bölge sakini, Hafter güçlerinin konvoylar halinde bölgede dolaştığını belirterek "Silah sesleri işitiyoruz" diye konuştu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden konu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Libya'da 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından uzlaşma ve istikrar sağlama çabaları sonuçsuz kalmıştı.