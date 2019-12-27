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  4. Libya'da Hafter'e bağlı güçler Zaviye Petrol Kompleksini bombaladı

Libya'da Hafter'e bağlı güçler Zaviye Petrol Kompleksini bombaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 19:51 | Son Güncelleme

Hafter güçlerine ait savaş uçakları son 24 saatte Zaviye Petrol Kompleksine 4 hava saldırısı gerçekleştirdi

TRABLUS (AA) - Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler, ülkenin batısındaki Zaviye kentinde bulunan petrol kompleksine hava saldırısı düzenledi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezinin, Zaviye Belediye Başkanı Cemal Bahr'a dayandırdığı açıklamasında, Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının son 24 saatte Zaviye Petrol Kompleksine 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Trablus'u savunmak için seferberlik ilan edilen kentler arasında yer alan Zaviye dün de Hafter güçlerince hedef alınmıştı.

- Zaviye'de Hafter karşıtı gösteriler düzenledi

Öte yandan Zaviye'de cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde, dün gerçekleştirilen hava saldırısında 2 sivilin ölümüne neden olan darbeci general protesto edildi.

Gösterilerde sık sık Hafter karşıtı sloganlar atıldı.

Zaviye Eğitim Hastanesinin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, Hafter milislerine ait savaş uçaklarının kenti rastgele hedef aldığı belirtilerek, söz konusu saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiği, 8 sivilin ise yaralandığı duyurulmuştu.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 12 Aralık Perşembe günü Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Ez-Zaviye Petrol Kompleksi General Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları hava saldırısı Libya

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