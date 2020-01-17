Libya'da Hafter'e bağlı milislerin saldırıları protesto edildi

Hafter'in barış istemediğini söyleyen Miladi, "Berlin'de bir suçluyla yapılacak müzakereden iyi sonuçlar çıkacağını düşünmüyorum. Hafter, barış arayışında değil. Yapacağı tek şey silahla ve sivilleri bombalayarak başkente girmeye çalışmak." dedi.

AA muhabirine konuşan İngilizce Öğretmeni Selim el-Miladi (27), Hafter'in bir milis lideri olduğunu ve bu nedenle Moskova'daki ateşkes anlaşmasına imza atamadığını belirtti.

Libya bayrakları dışında Türkiye ve Tunus bayrakları da taşıyan Trabluslular, "Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çocuklarımızın ölümüne ortaktır", "darbecilerle diyaloğa hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Trablus'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar, 10 aydır devam eden Hafter saldırılarının yanı sıra ona destek veren ülkeler ile bu saldırılara sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

Libyalılar, başkent Trablus ve ülkenin meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki diğer kentlerde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarını protesto etti.

Daha önce de Hafter'in BM himayesinde Gadamis kentinde bir diyalog toplantısı planlandığı sırada Trablus'a saldırı başlattığını hatırlatan Miladi, "Hafter'in yeniden saldırılarına başlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Miladi ayrıca BAE, Fransa ve Mısır'ın Hafter milislerine verdiği desteği Libyalıların asla unutmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısı yapması, artık daha fazla askeri adım olmayacağı yönünde bize umut verdi. Aynı zamanda hayal kırıklığına da uğruyoruz. Hafter'in kişiliğini biliyoruz. Hala ne pahasına olursa olsun Trablus'a girmek istiyor.

Hafter'in Trablus'a karşı başlattığı saldırı öncesinde Fayiz es-Serrac'ı yönetimdeki bazı hataları nedeniyle zaman zaman protesto ediyorduk. Ama o hiçbir zaman bize baskı yapmadı, hapse atmadı veya bizi öldürmedi. Şimdi bu yüzden Serrac'ı destekliyoruz. Ancak ülkenin doğusunda Hafter'e karşı çıkanlar veya eleştirenlerin başına gelenleri gördük. En açık örneği de Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentinde yaşandı. İnsanların cesetlerini sokaklara attılar. Libyalı kadın milletvekili Siham Sergiva'yı öldürdüler."