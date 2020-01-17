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  4. Libya'da Hafter'e bağlı milislerin saldırıları protesto edildi

Libya'da Hafter'e bağlı milislerin saldırıları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 22:34 | Son Güncelleme

Libyalılar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerinin 10 aydır devam eden saldırılarını protesto etti - Libyalı Selim el-Miladi: - "Berlin'de bir suçluyla yapılacak müzakereden iyi sonuçlar çıkacağını düşünmüyorum. Hafter barış arayışında değil" - Libyalı İdris el-Mehdi: - "Türkiye ile Libya arasında hem deniz sınırları hem de güvenlik anlaşmaları imzalandı. Şimdi bir anda Avrupa buraya müdahale etmeye ve çıkarlarından endişe duymaya başladı. Bizler korunmak istiyoruz, Türkiye de bizi korumaya geldi"

Libyalılar, başkent Trablus ve ülkenin meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki diğer kentlerde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarını protesto etti.

Trablus'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar, 10 aydır devam eden Hafter saldırılarının yanı sıra ona destek veren ülkeler ile bu saldırılara sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

Libya bayrakları dışında Türkiye ve Tunus bayrakları da taşıyan Trabluslular, "Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çocuklarımızın ölümüne ortaktır", "darbecilerle diyaloğa hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

AA muhabirine konuşan İngilizce Öğretmeni Selim el-Miladi (27), Hafter'in bir milis lideri olduğunu ve bu nedenle Moskova'daki ateşkes anlaşmasına imza atamadığını belirtti.

Hafter'in barış istemediğini söyleyen Miladi, "Berlin'de bir suçluyla yapılacak müzakereden iyi sonuçlar çıkacağını düşünmüyorum. Hafter, barış arayışında değil. Yapacağı tek şey silahla ve sivilleri bombalayarak başkente girmeye çalışmak." dedi.

Daha önce de Hafter'in BM himayesinde Gadamis kentinde bir diyalog toplantısı planlandığı sırada Trablus'a saldırı başlattığını hatırlatan Miladi, "Hafter'in yeniden saldırılarına başlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Miladi ayrıca BAE, Fransa ve Mısır'ın Hafter milislerine verdiği desteği Libyalıların asla unutmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısı yapması, artık daha fazla askeri adım olmayacağı yönünde bize umut verdi. Aynı zamanda hayal kırıklığına da uğruyoruz. Hafter'in kişiliğini biliyoruz. Hala ne pahasına olursa olsun Trablus'a girmek istiyor.

Hafter'in Trablus'a karşı başlattığı saldırı öncesinde Fayiz es-Serrac'ı yönetimdeki bazı hataları nedeniyle zaman zaman protesto ediyorduk. Ama o hiçbir zaman bize baskı yapmadı, hapse atmadı veya bizi öldürmedi. Şimdi bu yüzden Serrac'ı destekliyoruz. Ancak ülkenin doğusunda Hafter'e karşı çıkanlar veya eleştirenlerin başına gelenleri gördük. En açık örneği de Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentinde yaşandı. İnsanların cesetlerini sokaklara attılar. Libyalı kadın milletvekili Siham Sergiva'yı öldürdüler."

- "Bizler korunmak istiyoruz, Türkiye'de bizi korumaya geldi"

İletişim Mühendisi İdris el-Mehdi (57) de Berlin Konferansı'nın uluslararası toplumun himayesinde düzenleneceğini hatırlatarak, uluslararası toplumu 10 aydır başkente saldırılar düzenlenirken "sessizce beklemekle" eleştirdi.

Hafter ve destekçisi ülkelerin Libya halkına yönelik saldırıları karşısında Avrupa'yı sessiz kalmakla suçlayan Mehdi, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan, Rusya, BAE ve Mısır'ın desteğiyle tüm dünyanın gözü önünde savaş uçakları bizleri bombalıyordu. Kimsenin kılı kıpırdamıyordu. Ancak Türkiye ve Libya arasında hem deniz sınırları hem de güvenlik anlaşmaları imzalandı. Bir anda Avrupa müdahale etmeye ve çıkarlarından endişe duymaya başladı. Bizler korunmak istiyoruz, Türkiye de bizi korumaya geldi. Bu savaş suçlusu karşısında sivil halk olarak korunma talep ediyoruz. Hafter'i hiçbir durumda istemiyoruz."

- Hafter'in askeri okul saldırısında ölen genç için cenaze töreni

Öte yandan Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda Hafter güçlerinin başkentteki askeri okula düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve bugün hayatını kaybeden Salih Hazil (22) için cenaze töreni düzenlendi.

Ülkenin batısındaki Misrata kentinde de sokakları dolduran binlerce Libyalı,Hafter’in 10 aydır devam eden saldırılarını protesto etti.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, 4 Ocak'ta Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesinde bulunan bir askeri okulun öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda, çoğu genç öğrenci 30 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

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Hafter Libya protesto

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