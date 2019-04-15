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Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grup UMH'ye teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 00:06 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grup UMH'ye teslim oldu

TRABLUS (AA) - Libya'da General Halife Hafter'e bağlı 25 kişiden oluşan silahlı grup, araçlarıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlere teslim oldu.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonuna ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trablus'un güneyinde yer alan Asvani bölgesinde Hafter'e bağlı 25 kişiden oluşan silahlı birlik, 10 askeri araç ve teçhizatlarıyla güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Hafter güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Libya'da 10 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 121, yaralıların da 561'e yükseldiğini açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbeci Hafter Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)

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