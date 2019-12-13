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Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 23:29 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırdı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları Misrata kentindeki Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Misrata kentindeki Hava Kuvvetleri Koleji'nin Hafter güçlerine ait savaş uçaklarınca iki defa bombalandığını söyledi.

Saldırıda can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyen Mecii, Hafter güçlerinin yaklaşık üç hafta sonra ilk kez Misrata'yı hedef aldığını belirtti.

Hafter, dün "Libya el-Hades" televizyonunda yaptığı konuşmada, Trablus çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdiğini söylemiş ve bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürmüştü.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 4 Nisan'da da başkent Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Misrata

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