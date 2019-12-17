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Libya'da Hafter'e karşı Trablus'u savunma seferberliğine bir şehir daha katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter'e karşı Trablus'u savunma seferberliğine bir şehir daha katıldı

TRABLUS (AA) - Libya'nın kuzeybatısındaki Zintan kenti, başkent Trablus'u Halife Hafter güçlerine karşı savunmak için seferberlik ilan eden 7. kent oldu.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'in, başkenti ele geçirmek için nisan ayında başlattığı saldırı karşısında genel seferberlik ilan eden Misrata, Kabav, Zliten, Hums, Msallata, Zaviye kentlerine Zintan da katıldı.

Zintan Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, "ülkenin farklı şehirlerinden, kabilelerinden sivil ve askeri alanda Trablus'a karşı yapılan saldırıya karşı alınan iş birliği kararının desteklendiği" belirtildi.

Açıklamada, başkente saldırının başladığı ilk günden bu yana Zintan'ın, batıdaki diğer kentlerle birlikte meşru hükümeti desteklediği vurgulandı.

Seferberlik ilanına işaret edilen açıklamada, Zintan kentinin aynı şekilde "tüm sivil ve askeri kapasitesiyle geçmişte olduğu gibi bu milli çağrının yanında yer alacağı" belirtildi.

Libya'nın doğusunda gayrimeşru silah zoruyla yönetimi ele geçirmeye çalışan emekli asker Halife Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere diğer 5 kent seferberlik ilan etmişti.

General Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya UMH Zintan

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