Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter, 4 Nisan'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıda başarısız oldu. Hafter birlikleri, kritik, ikmal ve harekat noktası olarak kullandığı Giryan kentini kaybetmesiyle, büyük hezimete uğradı.

Ayrıca gazete, BAE yönetiminin Sudan'da askeri darbe sonrasında öne çıkan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti ile Sudan'dan milis gruplarının "Trablus'u ele geçirmek için nihai savaş için" getirilmesi yönünde anlaştığını ortaya attı.

Gazeteye konuşan Mısırlı üst düzey bir kaynak, BAE'nin, Sudan ve çevresindeki Afrika ülkelerindeki milis gruplarıyla Libya'daki Hafter güçlerine destek olmak üzere "BAE ve Suudi Arabistan'ın sağlayacağı finansman karşılığında" anlaştığını ileri sürdü.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Arab el-Cedid gazetesinin Libyalı ve Mısırlı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Libya'nın Mısır sınırı ve güneyindeki sınır bölgelerinde "sıra dışı askeri" hareketlilik gözlendi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Sudan ile "Hafter'e destek olmak üzere bölge ülkelerinden milis göndermek konusunda anlaştıkları" iddia edildi.

Ancak, Hafter birliklerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dünkü açıklamasında Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları savaşın "bir sabır harbi olduğunu", Trablus'u ele geçirmek için sıfır noktasına çok yaklaştıklarını savunmuştu. Sahip olduğu petrol gelirleriyle bölge ülkelerini dizayn etmeye çalışan küçük Körfez ülkesi BAE, bölgedeki çatışmaları derinleştiren tehlikeli adımlar atıyor.

- Libya'da hırslı general Hafter'in destekçisi

Libya'da 2014'te yapılan tartışmalı seçimin ardından Mısır'daki darbeye özenerek benzer bir girişimde bulunan Libyalı Halife Hafter, BAE'nin merceğine girdi.

Darbe girişiminin ardından Hafter ile yakın ilişkiler geliştiren BAE, hırslı generalin ülkenin tamamını ele geçirmesi için koşulsuz ekonomik, diplomatik ve askeri destek sağladı.

Libya, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ülke içindeki tüm aktörleri bir araya getirecek ulusal konferansa hazırlanırken Hafter, geçen 4 Nisan'da sürpriz bir hamleyle Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri verdi. Hafter güçleri, Trablus çevresindeki kentleri hızla ele geçirmeye başladı.