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Libya'da Hafter'in 20 askeri esir alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 12:51 | Son Güncelleme

Libya'da Hafter'in 20 askeri esir alındı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Trablus'un batı girişindeki güvenlik noktasında Halife Hafter güçlerinden 20 askeri esir aldı.

UMH'ye bağlı Başkanlık Muhafızlarından alınan bilgiye göre, Hafter güçlerinin ele geçirdiklerini açıkladıkları Trablus'un batısındaki sahil yolu üzerinde bulunan güvenlik noktasını, UMH birlikleri düzenledikleri operasyonla geri aldı.

Operasyon sırasında Hafter güçlerinden 20 kişiyi de esir alan UMH birlikleri, Trablus'un dış kesimindeki bazı bölgelere konuşlandı.

Hafter güçlerinin ilerleyişine karşı ayrıca dün UMH'ye destek vermek üzere Misrata'dan büyük bir destek kuvvetin geldiği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün yayımladığı ses kaydında Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmiş, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirmişti.

Trablus'un doğusuna 200 kilometre uzaklıkta bulunan Misrata kentindeki devrimci gruplar da Hafter'e bağlı güçleri durdurmak için hazır olduklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Trablus

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