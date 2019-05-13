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"Libya'da Hafter'in saldırıları uluslararası barışı tehdit ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 19:15 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği: - "(Hafter'e bağlı) Libya Ulusal Ordusu'nun başkent Trablus'a başlattığı askeri operasyon ve sonrasında başkent içinde ve etrafında yükselen tansiyon, uluslararası barış ve güvenlik ile Libya'nın istikrarını tehdit etmektedir" - "Yoğun sivil yerleşimlere ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar savaş suçu işlenmesine yol açabilir"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin yaklaşık bir ay önce başkent Trablus'a başlattığı operasyonun, Libya'nın istikrarına ve uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu bildirdi.

AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından kabul edilen bildiride, "Libya Ulusal Ordusu'nun başkent Trablus'a başlattığı askeri operasyon ve sonrasında başkent içinde ve etrafında yükselen tansiyon, uluslararası barış ve güvenlik ile Libya'nın istikrarını tehdit etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, Hafter'in saldırılarının ülke genelinde terör riskini de artırdığına dikkat çekilerek "AB, Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan bağlılığını yinelemektedir." ifadesi kullanıldı.

AB'nin çatışmalar nedeniyle yaşanan sivil kayıplardan ve iç göçten endişe duyduğuna değinilen bildiride, "Yoğun sivil yerleşim alanlarına ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar savaş suçu işlenmesine yol açabilir. Uluslararası insani hukuku ihlal edenler yargılanmalıdır." çağrısında bulunuldu.

- Libya'daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

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AB Libya

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