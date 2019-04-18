"Libya'da Hafter'in Trablus'u ele geçirmesi imkansız"

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdulkadir, General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmesinin imkansız olduğunu savunarak, "Ulusal Mutabakat Hükümeti oldukça etkin ve güçlü. Bu nedenle Trablus'un düşmesi imkansız." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) "Sudan ve Libya’da Darbe/Değişim" paneli düzenlendi.

Panele, Dışişleri Bakanlığı Doğu Afrika Genel Müdürü Mehmet Fatih Ak, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdulkadir ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani konuşmacı olarak katıldı.

Abdulkadir, ülkesinin çok hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Arap Baharı'ndan sonra Türkiye ve dünya ülkeleri 22 yıl boyunca devam eden Kaddafi diktatörlüğünün sonlandırılmasına destek verdi. Bir diktatör silindi ancak yeni bir diktatör, General Hafter ortaya çıktı." diye konuştu.

General Hafter'in Libya'nın doğusundaki terörist gruplardan aldığı destekle gücünü pekiştirdiğini belirten Abdulkadir, "Hafter, özellikle de bazı ülkelerin medya ve para desteğini alarak bölgede kalabiliyor." ifadelerini kullandı.