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  4. Libya’da hükümet güçleri Hafter güçlerinden 25 silahlı kişiyi tutukladı

Libya’da hükümet güçleri Hafter güçlerinden 25 silahlı kişiyi tutukladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:54 | Son Güncelleme

Libya’nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı olan güçler, Hafter güçlerinden 25 silahlı kişinin tutukladığını açıkladı.Libya’nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus’un mahallelerine sızmaya çalışırken yakalanan, aralarında yabancıların da bulunduğu Hafter güçlerinden 25 silahlı kişinin tutuklandığı belirtildi.

Libya’nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı olan güçler, Hafter güçlerinden 25 silahlı kişinin tutukladığını açıkladı.
Libya’nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler tarafından yapılan açıklamada, başkent Trablus’un mahallelerine sızmaya çalışırken yakalanan, aralarında yabancıların da bulunduğu Hafter güçlerinden 25 silahlı kişinin tutuklandığı belirtildi. Operasyon sırasında silah ve askeri teçhizat da ele geçirildi.
Hafter, 4 Nisan’da da Trablus’u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine Libya’da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, Burkan el-Gadab Operasyonu’nu başlatmıştı.

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