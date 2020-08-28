Libya'da İHA savaşları: BAE'nin Trablus'ta askeri okula düzenlenen saldırıda rolü neydi?
Libya'da İHA savaşları: BAE'nin Trablus'ta askeri okula düzenlenen saldırıda rolü neydi?
28.08.2020 10:17 |
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4 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'ta bir askeri okula düzenlenen saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenler silahsız askeri öğrencilerdi. BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye, kullanılan füze ve insansız hava aracıyla uydu fotoğraflarını inceleyerek saldırıya ışık tuttu.