Libya'da kabileler çatıştı

MURZUK (AA) - Libya'nın güneyindeki Murzuk kentinde, "Tebu" ile "El-Ehali" kabileleri arasında çıkan silahlı çatışmada ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki kabile arasında intikam nedeniyle çıkan çatışmada ölen ve yaralanalar oldu. Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmezken, yerel basın organlarında ölü sayısının 13 olduğu belirtildi.

Libya'da kabileler arasında, uzun zaman öncesine dayanan husumetler nedeniyle zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

