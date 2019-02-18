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Libya'da kaçırılan 14 Tunuslu işçi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 05:37 | Son Güncelleme

Libya'da kaçırılan 14 Tunuslu işçi serbest bırakıldı

TUNUS (AA) - Libya'nın Zaviye kentinde silahlı bir grup tarafından kaçırılan Tunuslu işçilerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, perşembe günü Zaviye yakınlarında silahlı bir grup tarafından kaçırılan 14 Tunuslu işçinin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Zaviye Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan işçilerle irtibata geçildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olayın çözülmesi için daha önce girişimde bulunan Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir Seyyale ile telefonda görüştüğü, Libya makamları ve Trablus'taki Ulusal Mutabakat hükümetine teşekkür ettiği belirtildi.

Tunus yerel basınında cuma günü, Zaviye'de silahlı bir grubun 12'si petrol rafinerisinde çalışan 14 Tunuslu işçiyi kaçırdığı haberi yer almıştı. Silahlı grubun bu eylemi, bir Libyalıya Tunus'ta hapis cezası verilmesine tepki olarak gerçekleştirdiği bildirilmişti.

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